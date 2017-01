Retweeted this tweet https://twitter.com/susankitchens/status/824029503601053703:

#ThanksObama on Twitter: “Longer explanation of the #WhatNPSmightTweet HT Harks back to Oct 2013 shutdown, when #Nasasocial tweeps coined #WhatNASAmighttweet. Pls RT! https://t.co/wpu1c0UnwW“